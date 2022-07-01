«Ждем и вернем каждого»: Нардеп Копытин прокомментировал обмен, в котором домой вернулись, в том числе, воины с «Азовстали»

Народный депутат Украины Игорь Копытин прокомментировал обмен, в котором домой вернули, в том числе, и воинов, которые были на «Азовстали».

Об этом сообщает «Преступности.НЕТ».

Как известно, Украина вернула из плена 144 воина, в том числе 95 защитников «Азовстали»

«Это один из знаковых для нас обменов. То есть, конечно, мы переживаем за каждого пленника, но история с «Азовсталью» очень трагична, поэтому было крайне важно запустить процесс обмена наших ребят. Мы о них не забываем, ждем и вернем каждого»

Он также поблагодарил ряд структур, которые участвуют в обмене.

«Еще раз хочу подчеркнуть, что этот обмен происходит, в том числе благодаря Координационному штабу, Главному управлению разведки, Службе безопасности Украины и еще множеству структур, о которых я пока не могу говорить. Но, поверьте, этот процесс настолько многослойный, что любой момент может быть решающим».

Также Копытин сообщил, что родственники плотно сотрудничают в обменном процессе и дают ценную информацию.

«Еще хотел бы добавить, что сейчас благодаря этим обменным процессам у нас началась очень мощная координация между родственниками военнопленных. Нам пишут в большом количестве, мы обрабатываем это, записываем, а значит, имеем больше данных. Они помогут при дальнейших обменах. Возвращение всех наших домой – это наша главная задача», - добавил нардеп.

Напомним, во вторник, 28 июня, в Николаевской области состоялся обмен военнопленными.