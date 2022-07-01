У рф нет военного потенциала наступать на Молдову, - замгенсека НАТО

россия пытается дестабилизировать Молдову, но у нее нет военного потенциала, чтобы высадиться в Приднестровье.

Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ, сообщает Moldova 1.

По словам Джоанэ, в альянсе не видят признаков, которые вызывали бы опасения относительно возможного вторжения России в Молдову.

«У российской федерации нет военного потенциала, а есть элементы давления, дестабилизации, заявлений и угроз Дмитрия Медведева», – заявил замгенсека НАТО.

Джоанэ пообещал, что НАТО продолжит играть стабилизирующую роль на региональном уровне и Молдове необязательно быть членом альянса, чтобы получить пользу от нахождения сил НАТО в юго-восточной Европе.

Напомним, одной из основных задач НАТО на нынешнем этапе является помощь Украине в перевооружении новыми образцами оружия и содействия в борьбе против российской агрессии. Исходя из этого, у Североатлантического союза нет никаких ограничений по видам вооружений, которые можно направлять на нужды ВСУ.