В Брестской области Беларуси началась ротация подразделений местных вооруженных сил, - Генштаб

В Брестской области Республики Беларусь началась ротация подразделений местных вооруженных сил.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

По информации украинских военных, на волынском и полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Однако, по имеющейся информации, с 1 июля 2022 года начата ротация подразделений вооруженных сил Беларуси в Брестской области. Также сообщается об усилении системы противовоздушной обороны за счет подразделений Восточного военного округа вооруженных сил Российской Федерации. Угроза наступления со стороны Беларуси сохраняется.

Что касается северского направления, то там оккупанты продолжают обеспечивать усиленную охрану участка украинско-российской границы. Кроме того, за минувшие сутки враг обстрелял с территории рф позиции сил обороны и гражданскую инфраструктуру вблизи Бачевска и Волковки Сумской области.

Напомним,