Ночью в Белгороде и Курске прозвучала серия взрывов – есть погибшие и раненые

В российском Белгороде и Курске ночью прозвучала серия взрывов, в результате чего погибли люди.

Об этом сообщают в социальных сетях и подтверждают местные власти.

В Белгороде ночью были взрывы. В местных пабликах жители жалуются, что взрывы громкие, люди испугались. Взрывы продолжались практически всю ночь. Утром стало известно о трех погибших и четырех раненых. Позже сообщили, что нашли тела еще двух погибших. Повреждены многоэтажные дома и частные.

При этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о том, что сработала система ПВО.

«Полчаса назад в Белгороде была слышна серия громких звуков. Горит частный жилой дом по улице Маяковского, 23… Причины произошедшего выясняются, предположительно сработало ПВО», - написал Гладков.

В российском городе Курск ночью также слышали взрывы, губернатор региона Роман Старовойт сообщил, что работала ПВО.

Жители Курска сообщали, что слышали ночью звуки взрывов. В соцсетях публиковали видео, на которых, как утверждается, снята работа систем ПВО в небе над городом.

Старовойт утром сообщил, что ПВО якобы сбили «два украинских беспилотника «Стриж» на подлёте к Курску. Он также опубликовал фото якобы сбитых БПЛА.

Напомним, в россии несколько раз обвиняли Украину в обстреле Белгородской области.