Российские оккупанты разрушили жилье около 800 тысяч украинцев

Около 800 тысяч граждан Украины остались без крыши над головой в результате полномасштабного вторжения россии.
Об этом заявила глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк.
По ее словам, больше всего разрушений жилого фонда зафиксировано на востоке и севере страны, где происходили и идут активные боевые действия.
«Российские оккупанты разрушили более 15 миллионов квадратных метров жилья украинцев. Больше всего повреждений жилого фонда - в Донецкой, Харьковской, Киевской, Черниговской областях», - отметила Шуляк.
Нардеп добавила, что уже около 200 тысяч украинцев подали заявки на получение компенсации за разрушенное жилье.