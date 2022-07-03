Российские оккупанты разрушили жилье около 800 тысяч украинцев

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03.07.2022 11:50

Около 800 тысяч граждан Украины остались без крыши над головой в результате полномасштабного вторжения россии.

Об этом заявила глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк.

По ее словам, больше всего разрушений жилого фонда зафиксировано на востоке и севере страны, где происходили и идут активные боевые действия.

«Российские оккупанты разрушили более 15 миллионов квадратных метров жилья украинцев. Больше всего повреждений жилого фонда - в Донецкой, Харьковской, Киевской, Черниговской областях», - отметила Шуляк.

Нардеп добавила, что уже около 200 тысяч украинцев подали заявки на получение компенсации за разрушенное жилье.

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