«Наше участие мною определено давно»: Диктатор Лукашенко заявил, что поддерживает россию в войне против Украины

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил о поддержке полномасштабного российского вторжения в Украину, которое в рф называют спецоперацией.

Диктатора цитирует государственное агентство «БелТА».

По его словам, государства имеют единую армию и он «давно определил» роль Беларуси в войне – поддерживать «братскую россию».

– Наше участие в спецоперации мною определено давно. Первый день начала этой операции, когда я сказал: мы никому не позволим стрелять в спину русскому человеку. И мы заняли оборону от Брестской крепости до южных границ для того, чтобы не допустить этого удара в спину россиянам со стороны натовских войск, – заявил Лукашенко

Повторяя кремлевский нарратив о войне россии не с Украиной, а вроде бы коллективным Западом, Лукашенко назвал Беларусь единственным союзником агрессора.

– Мы единственная страна, которая поддерживает россиян в этой борьбе. (…) Те, кто упрекает нас, вы что не знали, что у нас самый тесный союз с российской федерацией? С государством, с которым мы строим единое, мощное, независимое государство – Союзное государство. И что они не знали, что у нас создана уже давно в союзе Беларуси и России единственная группировка вооруженных сил. Практически единая армия. Вы же все это знали, так почему нас сегодня упрекаете? – добавил он.

Лукашенко также прокомментировал увеличение численности военного контингента НАТО в Восточной Европе. По версии диктатора, это нужно не как реакция на российскую агрессию, а для «войны из России».

- Вы знаете о принятых решениях блока НАТО по увеличению численности вооруженных сил в Восточной Европе в десять раз. Зачем в мирное время? Чтобы воевать. И нам нужно выстоять (…) и победить, – утверждает Лукашенко.

Напомним, ранее Лукашенко обвинил Украину в запуске ракет по территории Беларуси и приказал своим военным «взять под прицел» центры принятия решений в столицах противников Минска.