Нардеп Костенко рассказал, что сейчас ВСУ работают над созданием условий для освобождения Херсона из-под российской оккупации

Народный депутат от партии «Голос» Роман Костенко рассказал, что в направлении освобождения Херсонской области из-под российской оккупации работают все, начиная от Главнокомандующего Валерия Залужного.

Об этом шла речь в эфире телеканала «Рада».

– Я на южном направлении большинство времени провожу. Болею, конечно, за все направления, но большинство нахожусь на южном направлении. Поэтому мы поднимаемся с мыслью о том, как освобождать наши территории, где наш Херсон, где наша Херсонская область. И ложимся спать с мнением об этом, – заявил Костенко.

По словам народного депутата, в этом направлении работают и Главнокомандующий Валерий Залужный, и все командующие на местах, которые сейчас есть.