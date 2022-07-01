Нардеп Костенко рассказал, что сейчас ВСУ работают над созданием условий для освобождения Херсона из-под российской оккупации

Народный депутат от партии «Голос» Роман Костенко рассказал, что в направлении освобождения Херсонской области из-под российской оккупации работают все, начиная от Главнокомандующего Валерия Залужного.
Об этом шла речь в эфире телеканала «Рада».
– Я на южном направлении большинство времени провожу. Болею, конечно, за все направления, но большинство нахожусь на южном направлении. Поэтому мы поднимаемся с мыслью о том, как освобождать наши территории, где наш Херсон, где наша Херсонская область. И ложимся спать с мнением об этом, – заявил Костенко.
По словам народного депутата, в этом направлении работают и Главнокомандующий Валерий Залужный, и все командующие на местах, которые сейчас есть.
- Потому я скажу так: я не буду говорить, что это будет завтра или послезавтра. Но скажу, что все сейчас работает на то, чтобы создать условия, чтобы освобождать наши населенные пункты, которые сейчас находятся под оккупантами, – резюмировал Роман Костенко.