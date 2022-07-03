«Наши суперкомандиры решили пострелять в сторону связистов»: «ДНРовец» рассказывает о пьяной стрельбе и неоформлении боевых потерь

Солдат так называемой «ДНР» в телефоном разговоре рассказывает о том как пьяные командиры «второй армии мира» стреляют по своим связистам и отказываются оформлять документы о боевых потерях.

Об этом сообщает ГУР МОУ.

Оккупант рассказывает о девятнадцатилетнем снайпере их подразделения со зрением минус семь. Недавно его убили в бою, однако в документах это указываться не будет.

«Прилетело им в окоп, там они стояли. Знаешь, что самое интересное? Сначала собиралась какая-то бумажка родителям на выплаты. Компенсация – большая сумма. А теперь даже этого не сделают. Даже не напишут, что он погиб на боевых. Это будет оформлено как просто погиб», - говорит оккупант.

Военный рассказывает, как полковник их подразделения говорил, что все солдаты погибнут в этой войне.

«Мы вчера вечером с поста пришли. Слышим, на стороне связистов такая стрельба началась. И взрывы, и стрельба. Думали, хрен знает что. А потом прислушались – только один автомат стреляет. А сегодня информация – наши замечательные суперкомандиры, разумеется, под синим змеем, решили пострелять в сторону связистов. Пацан говорит: я вот успел лечь и слышал, как над головой летало. Бросили гранату у дома, осколком порубило. Взорвалась рядом с БК (боекомплект). Командиры», - делится оккупант.

Напомним, как ГУР опубликовал разговор, как оккупант жалуется жене на потери и дезертирство офицеров.