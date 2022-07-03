Николаевские волонтеры собирают на дрон бойцам из 79 бригады – нужно еще 64 тысячи гривен

Волонтеры в Николаеве собирают на дрон для воинов из 79 отдельной десантно-штурмовой бригады.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщила активистка Елена Счастливая.

Вины самостоятельно собрали 18 тысяч, но необходимо еще 64 тысячи гривен.

«Друзья, нашим лучшим из 79, которые находятся под Лисичанском срочно нужен дрон. Их сбил враг, а ребятам он, ей, как нужен. Мы все понимаем, что нужно подключаться и помогать, потому что только так победа произойдет быстрее. Это борьба за нашу страну, за нашу независимость, и мы не имеем права быть в стороне. Поэтому я открываю сбор на дрон, который стоит 82 289 грн (2813 $). Ребята уже самостоятельно собрали 18000, поэтому нам нужно помочь собрать 64 290 грн (2198 $)», - написала Елена.