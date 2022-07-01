Президент Чехии, ранее бывший пророссийским политиком, теперь помогает украинской армии

Президент Чехии Милош Земан поддерживает дальнейшие поставки оружия в Украину и обучение украинских солдат.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

- Если бы не было российской агрессии в Украине, я бы на это не согласился, - сказал Земан о привлечении к обучению солдат Вооруженных сил Украины.

Министр обороны Яна Чернохова говорила на этой неделе, что в этом контексте продолжаются интенсивные переговоры. По ее словам, дело находится на стадии подготовки, рассматриваются разные виды обучения. После российской агрессии против Украины Земан изменил свою позицию, например, по поводу ранее критиковавшихся санкций. Но, по его словам, все изменили свое мнение.

- Так что да, я согласился бы и на поставку оружия, и на обучение украинских солдат, - добавил он.

Земан также считает, что война в Украине будет долгой и изматывающей. До сих пор Чехия поддерживала Украину отправкой оружия и ремонтом техники. Чехия отправила в Украину танки Т-72, реактивные системы залпового огня РМ-70, гаубицы DANA.