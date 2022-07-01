Вирастюк привез гуманитарную помощь в прифронтовое село в Николаевской области

Народный депутат от «Слуги народа», стронгмен Василий Вирастюк побывал в прифронтовом селе Лупарево Николаевской области, куда он доставил гуманитарную помощь.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook староста сел Лиманы и Лупарево Наталья Панашей.

«К нам пришел сильнейший мужчина мира Василий Вирастюк. Поделился гуманитарными наборами с жителями Лупарева, результаты агрессора увидели своими глазами! Спасибо за дружеский визит!» – написала Панашей.

Лупарево находится на границе между Николаевской и Херсонской областями, возле линии фронта и подвергается постоянным обстрелам со стороны оккупантов.