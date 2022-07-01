Ким заявил, что некоторых жителей Николаевщины приходится уговаривать эвакуироваться: «Они отказываются, не хотят уезжать оттуда»

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что некоторые жители области, чьи дома находятся близко к линии фронта, отказываются эвакуироваться, их приходится уговаривать.

Об этом он заявил в интервью «Радио «Свобода».

Он отметил, что людей приходится «палками выгонять», но они продолжают отказываться.

«Мы вывезли оттуда всех, кто этого хотел, а теперь чуть ли не «палками выгоняем» остальные. Они отказываются, подписывают документы об отказе, не хотят уезжать оттуда. Нам приходится туда ездить, привозить еду, уговаривать, чтобы они были эвакуированы. Но некоторые отказываются покидать свои дома, оказавшиеся на линии столкновения. Возможность их вывезти есть, и предложения от нас тоже есть. У нас достаточно транспорта и людей, которые этим занимаются», - сказал глава ОВА.

Эвакуация из Николаева продолжается, возможность уехать из города есть.

«Есть эвакуация и в Николаев, и в другие регионы Украины и за границу. Мы перевозим в Николаев, потом службы разбираются, кто куда может уехать. Внутри региона за пределами региона у нас есть партнерские отношения с другими областями и странами. Они принимают наших людей и готовы помогать там», - добавил Виталий Ким.

Напомним, до Николаева не достают вражеские реактивные системы залпового огня и самоходные артиллерийские установки, поэтому враг обстреливает город из ракет.