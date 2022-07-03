Харьковский полицейский во время обстрела спас людей из горящей квартиры

Харьковский полицейский после вражеского обстрела спас супругов из горящего дома.

Об этом сообщили в МВД Украины.

25 апреля враг с утра обстреливал мирный квартал. Снаряд попал в квартиру жилого дома на улице Валентиновской. На четвертом этаже вспыхнул огонь. Неподалеку находился старший участковый офицер Харьковского райуправления полиции №3 Виталий Зозуля. Он услышал сильный взрыв, а затем крик людей о помощи.

«Не теряя времени, полицейский бросился в дом. Быстро поднялся в дом. Сначала он вывел из горящей квартиры женщину, а затем разыскал в отдаленной комнате пожилого мужчину, который едва мог передвигаться. Рискуя собственной жизнью, офицер спас беспомощных людей из огненной ловушки», - говорится в сообщении.

Через некоторое время полицейский встретился с людьми, которых он спас, и убедился, что у них все хорошо.