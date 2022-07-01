Словакия планирует передать Украине истребители МиГ-29 и танки. В то же время, Чехия предоставит помощь Словакии в патрулировании территории страны, пока вместо переданных Украине самолетов Братислава не получит американские F-16.

Об этом в эфире чешского телеканала CT24 заявили премьер-министры Словакии и Чехии Эдуард Хегер и Петр Фиала, передает «Укринформ».

Во время телепередачи Хегер отметил, что Братислава передаст Украине свои МиГ-29, а также упомянул о возможности передачи Украине танков.

– Но я не хочу вдаваться в детали, потому что Украина также просила нас не детализировать информацию об этой технике, – подчеркнул Хегер.

Словацкий премьер напомнил, что в июне Братислава обратилась в Прагу с просьбой о защите воздушного пространства страны до тех пор, пока она не получит заказанные истребители F-16, поставка которых задерживается. Хегер отметил, что его страна требует военной поддержки со стороны чешских коллег в течение года.

В свою очередь, чешский премьер Фиала подчеркнул, что его страна предоставит такую помощь словацким соседям, а чешские самолеты будут патрулировать воздушное пространство Словакии с сентября.

- Мы будем помогать Словакии, пока она не будет располагать новыми самолетами. И мы рассчитываем на то, что нам тоже кто-нибудь поможет, если у нас возникнут проблемы, - отметил Фиала.

По данным открытых источников, у Словакии есть 12 самолетов МиГ-29, из них 4 находятся в боевом состоянии.