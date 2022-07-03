«Украина победит. Это вопрос времени и современного оружия», - Зеленский о ситуации на фронте

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина вернет оккупированные земли благодаря поставкам современного оружия.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

- Мы уничтожаем потенциал оккупантов – изо дня в день, просчитано, мощно. И, конечно, полученные нами системы HIMARS, современные пушки и другое оружие от партнеров играют при этом немаловажную роль. Не меньшую роль играет и то, что мы храним жизнь наших воинов, наших людей. Стены мы отстроим, землю отвоюем, а людей надо беречь больше всего. И если командование нашей армии и забирает людей с определенных точек фронта, где враг имеет наибольшее огневое преимущество, в частности это касается и Лисичанская, это означает только одно: мы вернемся благодаря нашей тактике и наращиванию поставок современного оружия.

– Украина ничего не отдает. А когда кто-то в Москве докладывает о Луганской области, пусть они вспомнят свои доклады и обещания перед 24 февраля, в первые дни этого вторжения, весной и сейчас. Пусть они реально оценят, что у них есть на данный момент, и сколько они за это заплатили. Ибо нынешние их доклады пойдут прахом, как и тогдашние.