ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: В Энергодаре оккупанты убили сотрудника АЭС, отказавшегося выполнять их приказ

В четверг, 24 февраля, в 5 утра российская федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям.

Хронология событий 3 июля по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 4 июля.

Информация постоянно обновляется...

00:22 В Энергодаре оккупанты убили водолаза гидроцеха Запорожской АЭС Андрея Гончарука.

Об этом сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

«Несколько дней назад работника атомной электростанции, опытного и профессионального водолаза крайне жестоко избили оккупанты. От мужчины требовали нырять в брызгальный бассейн ЗАЭС, и после его отказа монстры в человеческом лице замучили Андрея Гончарука. С многочисленными телесными повреждениями в состоянии комы он был доставлен в больницу. Но травмы оказались несовместимыми с жизнью и сегодня он скончался, так и не придя в сознание», - рассказал мэр.



00:15 В Луганской области ВСУ взяли в плен около десяти оккупантов.

00:12 С начала широкомасштабной российской агрессии в Украине погибли 89 спортсменов и тренеров, 13 – оказались в плену.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сказал во время встречи с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом, передает «Укринформ».