ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: В Энергодаре оккупанты убили сотрудника АЭС, отказавшегося выполнять их приказ

В четверг, 24 февраля, в 5 утра российская федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины.
После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям.
Хронология событий 3 июля по этой ссылке.
В этой новости мы будем следить за событиями 4 июля.
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00:22 В Энергодаре оккупанты убили водолаза гидроцеха Запорожской АЭС Андрея Гончарука.
Об этом сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.
«Несколько дней назад работника атомной электростанции, опытного и профессионального водолаза крайне жестоко избили оккупанты. От мужчины требовали нырять в брызгальный бассейн ЗАЭС, и после его отказа монстры в человеческом лице замучили Андрея Гончарука. С многочисленными телесными повреждениями в состоянии комы он был доставлен в больницу. Но травмы оказались несовместимыми с жизнью и сегодня он скончался, так и не придя в сознание», - рассказал мэр.
00:15 В Луганской области ВСУ взяли в плен около десяти оккупантов.
00:12 С начала широкомасштабной российской агрессии в Украине погибли 89 спортсменов и тренеров, 13 – оказались в плену.
Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сказал во время встречи с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом, передает «Укринформ».
- Многие украинские спортсмены пошли в ряды Вооруженных сил Украины защищать наше государство, защищать его на поле боя. 89 спортсменов и тренеров погибли в результате боевых действий. 13 – были захвачены и находятся в российском плену, - сказал Глава государства. - Российское вторжение стало жестоким ударом по украинскому спорту. У более 100 тысяч украинских спортсменов нет возможности сегодня тренироваться. Многие объекты инфраструктуры разрушены. Это большие объекты спортивной инфраструктуры и объекты на базе наших школ и украинских университетов, на базе спортивных клубов.