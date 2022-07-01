Война на Николаевщине: ВСУ ударили по двум складам боеприпасов оккупантов и ликвидировали 47 рашистов

24 февраля в 5 утра российская федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 3 июля доступна по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 4 июля, происходящими на территории Николаевской области.

Информация постоянно обновляется...

07:19 Пытаясь разведать наши позиции в Херсонской области, враг запускал беспилотник «Орлан-10», который силами расчета переносного зенитно-ракетного комплекса уничтожен, сообщили в Оперативном командовании «Юг», подбивая итоги суток 3 июля.

По двум вражеским складам боеприпасов в Баштанском и Снигиревском районах Николаевщины нами нанесен авиационный и ракетный удары. Есть подтверждение ликвидации одного склада, остальные результаты доразведываются.

За сутки подтвержденные потери противника составляют 47 рашистов, две самоходные артустановки, гаубица «Мста-Б», радиолокационная станция и станция радиоэлектронной разведке, а также три единицы бронированной техники.

В Николаевской области продолжались обстрелы сел по линии разграничения. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

На рассвете в результате обстрелов в Широковской громады попало по двум домохозяйствам, водонапорной башне, фермерскому хозяйству. Разрушен один жилой дом. Потерпевших нет.

Парами ударных вертолетов Ка-52 и их одиночным использованием враг трижды атаковал наши позиции в районе админграницы областей. Потерь нет.

Тяжелой ствольной артиллерией среди дня враг стрелял по Николаеву и Великой Костромке. В Николаеве семью снарядами ударено в район одного из городских кладбищ, а в Великой Костромке – по окрестностям села. Потери не зафиксированы.

В северо-западной части Черного моря корабельная группировка вражеских сил дополнительно усилена подлодкой. Наготове 28 ракет типа «Калибр». Два больших десантных корабля напоминают о присутствии во враждебных планах десантной операции.

С Черного моря в Днестровский лиман течением занесло морскую мину. Вовремя обнаружена она находилась на прибрежном участке с усложненным доступом, но под наблюдением специалистов подрывной команды ВМС ее ликвидировали контролируемым подрывом на месте.