«Совершили жест доброй воли»: Николаевские морпехи показали, как уничтожают оккупантов

Николаевские морпехи показали очередные кадры уничтожения оккупантов.

Видео было опубликовано на Facebook-странице 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.

«Где-то в степях Херсонщины россияне так спешили попасть до кобзона, что «заблудились в трех соснах». Но морпехи 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского с присущим украинским гостеприимством показали им правильную дорогу и помогли попасть на желаемый концерт. Двое оккупантов «совершили жест доброй воли», остальные последовали за русским кораблем! Слава морской пехоте!» – прокомментировали заснятые события в бригаде.