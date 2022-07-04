В МИД Великобритании поддержали передачу Украине конфискованных активов россиян

Великобритания рассматривает идею конфисковать активы россиян и передать их Украине.

Об этом заявила министр иностранных дел Британии Лиз Трасс, передает The Guardian.

Трасс заявила, что поддерживает идею о том, что правительство может конфисковать замороженные российские активы в Великобритании и перераспределить их между жертвами войны россии в Украине. Она сказала, что для этой инициативы «скорее всего» потребуется закон, но не обязательно. Изъятые средства могут быть предоставлены либо физическим лицам, либо государству.

– Я поддерживаю эту концепцию. Мы рассматриваем это очень внимательно. Канадцы фактически только что приняли закон. Это вопрос, над которым мы работаем совместно с Министерством внутренних дел и Министерством финансов, но я, безусловно, согласна с концепцией. Нам просто нужно разобраться в деталях, – сказал Трасс.

Таким образом, страна хочет последовать аналогичному примеру Канады, где утвердили внесение изменений в закон «О специальных экономических мерах». Они, кроме прочего, разрешают конфискацию активов, замороженных в рамках санкций против россии, и их направление на восстановление Украины.