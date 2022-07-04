Буданов объяснил причины увеличения количества ракетных ударов по Украине

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что усиление ракетных ударов связано с изменением руководителя так называемой «специальной военной операции» в Украине.

Об этом он рассказал в интервью «РБК-Украина».

– Изменился руководитель, как они говорят, «специальной военной операции» в Украине, им стал командующий воздушными силами. Он умеет воевать бомбардировщиками и ракетами, вот он делает то, что умеет, - сказал он.

Также Буданов добавил, что в россии ясно понимают, куда летят их ракеты. Их устраивают удары по гражданскому населению.

– Их это абсолютно устраивает, абсолютно полностью, можете даже увидеть это за официальной риторикой, что они говорят, – в принципе не сильно и оправдываются, - сказал начальник украинской разведки.

Кроме того, Буданов считает, что россия на данном этапе существования – это «монстр с ядерной палкой», угрожающий не только Украине, но и всему цивилизованному миру.

– И пока этот вопрос не будет глобально разрешен, такие случаи будут все в новых и новых странах, - добавил он.

Также он отметил, что россия для обстрела территории Украины использует старые советские ракеты Х-22, предназначенные для нанесения ядерных ударов.

– Это не просто старые советские ракеты Х-22, это ракета, которая была предназначена для нанесения ядерных ударов. Поэтому у нее показатель точности плюс-минус километр – это вообще было нормально. Она предназначена для нанесения ядерных ударов, а они стреляют обычной боеголовкой, – заявил он, подчеркнув, что ракеты не имеют той точности, которую хотели бы иметь.

Буданов добавил, что ракетная угроза со стороны россии еще есть.