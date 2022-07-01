Финподдержка, гуманитарные грузы и автомобили скорой помощи: Нардеп Негулевский рассказал о том, как Украину поддерживает Австрия

Австрия поддерживает Украину, предоставляя финансовую помощь, гуманитарные грузы и транспорт для экстренных служб.

Об этом сообщает народный депутат Украины от фракции «Слуга Народа» Игорь Негулевский у себя на Facebook.

«Благодаря нашему сотрудничеству Австрия поддерживает Украину и оказывает значительную помощь, в том числе гуманитарную», - написал Негулевский.

На сегодняшний день правительство Австрии передало для Украины:

- 2 миллиона евро в рамках совместной кампании федеральных земель по оказанию чрезвычайной помощи;

– 939,8 тонн гуманитарных грузов;

- помощь украинским временно перемещенным лицам в Австрии (которых сейчас находится более 70 000 человек) на всех необходимых уровнях (социальная, медицинская, правовая, материальная);

- финансовая поддержка Австрией украинского населения в Украине и соседних странах составляет почти 80 миллионов евро;

«Сотрудничество по безопасности и дальнейшая защита свободы были ключевыми темами наших с Хельмутом Брандштеттером и Беатой Майнль-Райзингер переговоров с участием Главы Украинского Парламента. Ценим готовность Австрии присоединиться к послевоенному восстановлению Украины», - добавил нардеп.

Также он сообщил, что Австрия передала для Украины более ста автомобили экстренной медицинской помощи.