В «Дії» появится пенсионное удостоверение и вид на место жительства

Разработчики приложения «Дія» продолжают работать над новыми цифровыми документами в приложении, на очереди — пенсионное удостоверение и документ о постоянном и временном месте жительства.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

«Украинцы смогут воспользоваться пенсионным прямо в смартфоне, а находящимся в Украине иностранцам не нужно будет носить физическую карточку», - написал он в своем Telegram-канале.

Чтобы присоединиться к бета-тесту необходимо зарегистрироваться в проекте «Дія».