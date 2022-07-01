На Николаевщине СБУ задержала трех вражеских агентов, которые собирали разведданные и вербовали других граждан

В ходе спецоперации в Николаевской области задержаны трое глубоко законспирированных вражеских агента, которые собирали разведданные относительно обороны причерноморских районов.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Для маскировки преступных действий злоумышленники привлекали своих близких родственников и других местных жителей в качестве информаторов.

Полученные сведения участники группы передавали своему российскому куратору посредством текстовых сообщений и фотоматериалов с координатами. Для этого использовали заранее отработанные анонимные телеграм-каналы.

Установлено, что агентурная сеть была сформирована представителями спецслужб рф для проведения разведывательно-подрывной деятельности. Помимо сбора разведданных злоумышленники агитировали людей поддержать оккупантов и оправдывали их преступления. Таким образом они пытались расшатывать обстановку в регионе и расширить круг своих сообщников.

В ходе обысков по местам нахождения российских агентов правоохранители обнаружили компьютерную технику и средства связи с доказательствами незаконных действий.

Задержанным сообщено о подозрении по части 3 статьи 114-2 («Распространение информации о перемещении, движении или расположении Вооруженных сил Украины»), части 2 статьи 111 («Государственная измена»), части 3 статьи 436-2 («Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины») Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование по привлечению к ответственности других лиц, причастных к деятельности вражеской агентуры.

Мероприятия по разоблачению агентов проводили сотрудники СБУ в Николаевской области при процессуальном руководстве Николаевской областной прокуратуры.