Ким заявил, что оккупанты потеряли возможность захватить Юг: «ВСУ имеют тактическое преимущество и готовятся к наступлению»

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким считает, что российская армия упустила шанс захватить Юг Украины. Однако власти и военные готовятся ко всем сценариям.

Об этом он заявил в эфире телемарафона «UAвместе».

— Мы всегда готовимся ко всем возможным сценариям. И планы захватить Юг Украины и выход в Черное море были сначала, но это им не удалось. Я считаю, что они упустили эту возможность и потенциал, и сейчас это им будет сделать гораздо сложнее. На сегодняшний день силы россиян сконцентрированы на Востоке нашей страны, там идут тяжелейшие бои. А на нашем направлении, напротив, ВСУ имеют тактическое преимущество. Поэтому мы готовимся, но мы готовимся к наступательным действиям, – заявил Ким.

Также он считает, что у россии практически не осталось ресурсов, которые можно было бы перекинуть с Востока на Юг после захвата Лисичанска.