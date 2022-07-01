Доступ к воде в оккупированном и разрушенном Мариуполе есть только у 3% жителей

В Мариуполе проблема воды остается главной проблемой города. Доступ к ней имеют до 3% жителей города.

Об этом сообщил советник мэра города Петра Андрющенко в Telegram .

«Проблема воды остается главной проблемой города. Мариупольцы вынуждены утром преодолевать километры, чтобы попасть в очереди в пунктах набора воды. Если удастся набрать. Воду собирают везде, включая канализационные колодцы, где появилась вода после экспериментов с водоснабжением», - заявил он.

По словам советника, вода в городе минимально допустимого качества недоступна.

«Вообще доступ к воде имеют до 3 процентов мариупольцев. Мариуполь нуждается в срочном внешнем вмешательстве для преодоления водного кризиса», - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что в оккупированном российскими войсками Маруиполе продолжает ухудшаться ситуация. В городе усугубляется как гуманитарная, так и криминогенная ситуация.