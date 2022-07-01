На Змеином подняли флаг Украины

Остров Змеиный возвращен под украинскую юрисдикцию. Наши военнослужащие подняли на нем государственный флаг.

Об этом на брифинге сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

– Флаг Украины на острове Змеиный установлен. Военная операция завершена и сейчас территория острова снова возвращена под юрисдикцию Украины, – заявила Гуменюк.

Как известно, 1 июля российская авиация сбросила фосфорные бомбы на остров Змеиный, который перед этим покинула после точных ударов украинской артиллерии.

Россияне за более чем четыре месяца пребывания на острове Змеиный потеряли в этом районе военную технику на $915 миллионов.