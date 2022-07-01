В Украине будут судить предателя, который помогал врагу обустраивать позиции в Буче

В суд направили обвинительный акт в отношении гражданина Украины за совершение государственной измены (части 2 статьи 111 Уголовного кодека Украины).



Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Гражданин с 26 февраля по 31 марта 2022 во время оккупации города Буча перешел на сторону врага. В частности, он предоставлял информацию военным подразделениям рф об обстановке в оккупированном городе и сопровождал их во время патрулирования.

«Обвиняемый находил для врага выгодные огневые позиции с целью их обустройства и последующего уничтожения военнослужащих ВСУ», - добавили в сообщении.

Более того обвиняемый проводил пророссийскую пропаганду среди жителей оккупированного города, оказывал психологическое и физическое влияние на местных жителей, чтобы подавить возможное сопротивление военнослужащим вооруженных сил страны-агрессора.

Напомним, что ранее экс-командиру украинской подводной лодки, перешедшему на сторону рф в 2014 году, сообщили о подозрении в госизмене.