В магазинах оккупированного Херсона вводится «натуральный обмен» товаров

Проблемы в финансовом секторе временно оккупированного Херсона привели к возвращению натурального обмена - товары в магазинах отпускаются в обмен на другие товары.

Об этом сообщает Главное управление разведки.

Продавец каждый раз отдельно договаривается с покупателем о курсе такого обмена. Фиксируются многочисленные случаи продуктовых кредитов, когда продавцы в продуктовых или хозяйственных магазинах отпускают товары в долг под 10-20%.

Также в Херсоне участились случаи угона бывших руководителей коммунальных учреждений и организаций, начальников среднего звена (начальников отделов и директоров департаментов) местных органов исполнительной власти.

«Это связано с попытками оккупационной администрации «уговорить» их пойти на сотрудничество с оккупантами и вернуться на прежнее рабочее место с целью возобновления работы соответствующей организации или службы», - добавили в ГУР.

Кроме того, из учреждений, которые вели учет избирателей во время избирательных кампаний, вывезено около 20 коробок материалов об избирателях, проживающих или проживающих на территории Херсона.

«Это связывают с очередной попыткой проведения так называемого референдума. Согласно новым предписаниям, он может состояться в первой половине сентября», - предположили в пресс-службе.

Напомним, что ранее нардеп Костенко рассказал, что сейчас ВСУ работают над созданием условий для освобождения Херсона из-под российской оккупации.