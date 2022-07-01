В магазинах оккупированного Херсона вводится «натуральный обмен» товаров

Проблемы в финансовом секторе временно оккупированного Херсона привели к возвращению натурального обмена - товары в магазинах отпускаются в обмен на другие товары.
Об этом сообщает Главное управление разведки.
Продавец каждый раз отдельно договаривается с покупателем о курсе такого обмена. Фиксируются многочисленные случаи продуктовых кредитов, когда продавцы в продуктовых или хозяйственных магазинах отпускают товары в долг под 10-20%.
Также в Херсоне участились случаи угона бывших руководителей коммунальных учреждений и организаций, начальников среднего звена (начальников отделов и директоров департаментов) местных органов исполнительной власти.
«Это связано с попытками оккупационной администрации «уговорить» их пойти на сотрудничество с оккупантами и вернуться на прежнее рабочее место с целью возобновления работы соответствующей организации или службы», - добавили в ГУР.
Кроме того, из учреждений, которые вели учет избирателей во время избирательных кампаний, вывезено около 20 коробок материалов об избирателях, проживающих или проживающих на территории Херсона.
«Это связывают с очередной попыткой проведения так называемого референдума. Согласно новым предписаниям, он может состояться в первой половине сентября», - предположили в пресс-службе.
Напомним, что ранее нардеп Костенко рассказал, что сейчас ВСУ работают над созданием условий для освобождения Херсона из-под российской оккупации.