В ВСУ прокомментировали информацию о подходе армии на расстояние «в один километр» к Херсону

Информация о том, что наши бойцы находятся в километре от пригорода Херсона – не соответствует действительности. Подобные заявления только вредят военной операции и дезориентируют гражданских.

Об этом заявила начальник пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

– Во-первых, она (информация о том, что украинские военнослужащие уже в километре от пригорода Херсона, - ред.) не соответствует действительности, во-вторых, она дезориентирует наших людей, местное население, она вредит не только военной операции, но и имиджу тех, кто это заявляет, – отметила Гуменюк на брифинге.

Отметим, что информация о том, что передовые подразделения ВСУ находятся в пределах снайперского выстрела, то есть примерно в километре от пригородов Херсона, начала распространятся после соответствующей публикации издания The Economist.

Напомним, как в Минобороны раскритиковали некоторых политиков за заявления о ВСУ на улицах Херсона.