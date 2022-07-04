Bayraktar, на который собирали деньги литовцы, вскоре отдадут Украине

Ударный оперативно-тактический беспилотник Bayraktar, на который литовцы собирали деньги, уже в Литве и будет передан в Украину в ближайшее время.

Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

«Bayraktar «Vanagas» (на литовском – «Ястреб», – ред.) со всем приобретенным боевым снаряжением уже в Литве! 6 июля состоится его презентация на авиабазе в Шауляе, и после этого он отправится в Украину», - написал в Twitter Анушаускас.

Как известно, литовцы собрали 5,5 миллиона евро, чтобы купить для Украины этот беспилотник, но Турция решила его подарить. Собранные деньги литовцы решили отдать Украине на другую помощь.

Также напомним, как поляки за два дня собрали первый миллион злотых на Bayraktar для Украины.

Еще турецкая компания Baykar решила еще подарить Украине три беспилотника Bayraktar, деньги на которые собирали всей страной.