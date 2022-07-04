«Многие герои нуждаются в освобождении, для этого сделают все возможное», - Ассоциация семей защитников «Азовстали»

Недавний обмен пленными, возвращение домой части защитников «Азовстали» – это только начало. Для возвращения украинских воинов сделают все возможное.

Об этом на брифинге заявила Татьяна Харько, сестра командира батальона николаевской 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергея Волынского.

Татьяна представляет «Ассоциацию семей защитников «Азовстали». Она сообщила, что освобожденных из плена воинов направили на лечение, им сейчас нужно восстановление, физическая и психологическая реабилитация.

- Этот обмен – очень важный результат, но одновременно это только начало пути. Еще очень многие герои нуждаются в помощи, освобождении. Они должны вернуться домой как можно быстрее. Мы надеемся, что наш Президент и Координационный штаб приложат к этому максимум усилий. Мы в это верим, мы на это надеемся… Каждый защитник «Азовстали» – настоящий герой. Они спасали друг друга и спасали нас. Верю, что наша власть и мы все не забудем подвиг героев «Азовстали» и сделаем все возможное для их скорейшего спасения, – сказала Татьяна.

Она поблагодарила за возвращение воинов Президента Украины Владимира Зеленского, Главное управление разведки и Координационный штаб по вопросам военнопленных.