СБУ разоблачила чиновника ГМС на незаконной легализации россиян в Украине

СБУ обезвредила организованную группировку, занимавшуюся противоправной легализацией иностранцев в нашем государстве. Его клиентами были граждане россии и стран с повышенной террористической угрозой с Ближнего Востока и Центральной Азии.
Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
По данным СБУ, нелегалов могли использовать спецслужбы рф для проведения взрывной деятельности в ходе полномасштабной агрессии против Украины.
Установлено, что незаконная деятельность организована заместителем начальника Центрального межрегионального управления Государственной миграционной службы в Киеве и Киевской области.
Чиновник наладил механизм безосновательного оформления украинских документов для нелегалов. Под его руководством участники схемы «гарантировали» иностранцам выдачу вида на временное или постоянное проживание в Украине, а также удостоверение беженцев. Кроме того, дельцы обещали нелегалам трудоустройство в Киеве и Львове в сервисах быстрой доставки.
Стоимость услуг злоумышленников составляла от 10 до 15 тысяч долларов за человека, в зависимости от страны происхождения, типа документа и сроков его оформления.
По данным следствия, часть нелегалов пыталась в дальнейшем уехать в страны ЕС.
В Киеве задержан организатор схемы и его сообщник на получении очередной суммы неправомерной выгоды в размере 10 тысяч долларов.
В результате обысков по местам работы и проживания задержанных обнаружили около 13 миллионов в гривневом эквиваленте.
В настоящее время злоумышленникам доложено о подозрении по части 2 статьи 332 («Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины»), части 3 статьи 368 («Принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом») Уголовного кодекса Украины.
Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Продолжается расследование по привлечению к ответственности других участников группировки.
Мероприятия по блокированию канала нелегальной миграции проводили сотрудники Главного управления по противодействию системным угрозам управления государством совместно с Главным управлением СБУ в Киеве и Киевской области, Главным следственным управлением при процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры.
Напомним, в СМИ рассказали, как украинские чиновники за несколько тысяч долларов выдали легальные документы сотруднику российских спецслужб.