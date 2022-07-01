«Больше я никуда не пойду, пошли они нах*й»: оккупант рассказал, как вышел из окружения и желании вернуться домой

Оккупант, после выхода из окружения рассказывает, что больше не хочет возвращаться на войну в Украине.

Об этом сообщает ГУР МОУ.

Российский военнослужащий рассказывает, что когда их подразделение выходило из окружения много солдат было ранено.

- Подавайте в прокуратуру, прям сегодня, если успеваете, нах*й там этих уродов.

- Мы только из окружения вышли, нас чуть не замочили нах*й. Поэтому я не могу (звонить,- ПН), всю ночь пешком шли. Уходили, Андрей подорвался на гранате, ранен. Я вперед пошел, а он сзади. Мы вышли и я больше никуда не иду короче, пошли они нах*й. Перебили. Как пушечное мясо отправили на убой.

Оккупант однозначно комментирует свои намерения больше не принимать участия в войне в Украине.