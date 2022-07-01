«Больше я никуда не пойду, пошли они нах*й»: оккупант рассказал, как вышел из окружения и желании вернуться домой

Оккупант, после выхода из окружения рассказывает, что больше не хочет возвращаться на войну в Украине.
Об этом сообщает ГУР МОУ.
Российский военнослужащий рассказывает, что когда их подразделение выходило из окружения много солдат было ранено.
- Подавайте в прокуратуру, прям сегодня, если успеваете, нах*й там этих уродов.
- Мы только из окружения вышли, нас чуть не замочили нах*й. Поэтому я не могу (звонить,- ПН), всю ночь пешком шли. Уходили, Андрей подорвался на гранате, ранен. Я вперед пошел, а он сзади. Мы вышли и я больше никуда не иду короче, пошли они нах*й. Перебили. Как пушечное мясо отправили на убой.
Оккупант однозначно комментирует свои намерения больше не принимать участия в войне в Украине.
- Сейчас мой начальник поедет к ним и скажет, что такой-то едет домой и все отправит нах*й. Я уезжаю и дай-то бог, молись, чтобы я сегодня-завтра уехал. Уезжаю, потому что мой командир сопутствует этому. Мы вместе с окружения вышли.
- И что нас теперь вместе с этим идти?
- Еще идите и пи*дюльте, чтобы резину не тянул, наказать их уродов бл*ть. Мы с Толяном вдвоем уедим. Не парьтесь вы: уволят, да уволят. Все, максимум, что могут сделать. Мне вообще похр*н на эту армию ср*ную бл*ть. С их отношением, как к мясу. Я еще приеду и судиться буду нах*й за то, что меня не отпускали, когда уже документы отдали. Че сказали? В твоем случае отсюда либо 300-м, либо 200-м уеду. Нормально. Ср*л я на этих уродов.