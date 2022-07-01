На Одесчине поймали еще одного наводчика ракетных ударов

СБУ задержала злоумышленника, который собирал разведывательные данные о дислокации подразделений ВСУ и перемещению военной техники и товаров стратегического назначения в районе железнодорожного моста в Затоке Белгород-Днестровского района.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Установлено, что уроженец Одесской области в течение мая в личной переписке через один из мессенджеров передавал представителям россии и беларуси данные, которые враг мог использовать при планировании ракетных ударов и подготовке диверсий на территории региона. В частности, речь идет о подробной информации о перемещении по железной дороге грузов, в том числе военного и стратегического назначения; мест попадания крылатых ракет по территории Белгород-Днестровского района; дислокации отдельных военных формирований ВСУ.

В ходе обыска, проведенного по месту жительства злоумышленника, обнаружены и изъяты мобильные телефоны с доказательствами.

Предателю сообщено о подозрении по части 2 статьи 114-2 («Несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенном в условиях военного или чрезвычайного положения») Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия по установлению и привлечению к ответственности всех причастных к агентурной деятельности лиц.

Спецоперацию по разоблачению вражеского агента в рамках системной защиты объектов критической инфраструктуры проводили сотрудники СБУ при процессуальном руководстве Одесской областной прокуратуры.

Напомним, как на Одесчине контрразведка СБУ задержала агента, который корректировал ракетные удары по мосту через Днестровский лиман.