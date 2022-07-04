В Минобороны не видят нужды в принудительной мобилизации женщин

В Министерстве обороны Украины не видят необходимости в принудительной мобилизации для женщин.

Об этом в Facebook заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

«В российском медиапространстве в очередной раз запустили фейк о мобилизации женщин в Украине. Этот фейк подхватили у нас. Да, это тема, которая даст много просмотров, но не надо на этом спекулировать во время войны. Что же на самом деле? - с 24 февраля ни одной женщины принудительно у нас не мобилизовали, как собственно и прежде - с 2014 года; - по состоянию на данный момент в ВСУ нет нужды в принудительной мобилизации женщин; - никаких ограничений, связанных с мобилизацией, для пересечения границы в отношении женщин нет и по состоянию на данный момент такие ограничения не планируются», – написала она в соцсети.