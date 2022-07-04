Осудил путинский режим и уволился: НАПК впервые убрало российского чиновника из списка кандидатов в санкционный список

НАПК 4 июля впервые исключило из кандидатов на санкции лицо, уволившееся с должности в рф и публично осудившее путинский режим.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

В ведомстве пояснили, что для того, чтобы не попасть под международные санкции, определенный НАПК кандидат должен публично осудить российский режим, уволиться со своей должности в государственных органах или компании или выполнить другое действие, предусмотренное для соответствующей категории. Цель таких увольнений и осуждений режима – ослабить способность россии вести войну. Такой механизм определен группой Ермака-Макфола по санкциям в Дорожной карте индивидуальных санкций.

«4 июля НАПК впервые исключило лицо из списка кандидатов на санкции. Лицо, ранее идентифицированное НАПК как кандидат на санкции и опубликованное на вебсайте «Война&санкции», обратилось в НАПК с просьбой быть исключенным из списка. Из-за войны это лицо осудило путинский режим и освободилось от должности члена правления одной из крупнейших государственных компаний россии. Эта компания входит в ТОП-10 крупнейших по выручке в сфере энергетики. Она платит огромные суммы налогов в российский бюджет, чем фактически финансирует терроризм – убийства украинцев во время войны», – говорится в сообщении.

Имя этого чиновника НАПК решило не называть из-за «обеспечения конфиденциальности».

Остальные 16 тысяч кандидатов, еще имеющих шанс не попасть под международные санкции, могут найти себя в списке на вебсайте «Война&санкции».

В НАПК отметили, что часть определенных «кандидатов» уже оказалась под международными санкциями. Среди них ряд руководителей государственной компании «Ростех»: член правления и заместитель гендиректора Игорь Завьялов, заместитель гендиректора Максим Выборных и директор по внутреннему аудиту Наталья Смирнова. Все они уже попали в санкции США. В ведомстве подчеркнули, что если бы они заранее уволились со своих должностей, у них был бы шанс избежать санкций и ареста активов.