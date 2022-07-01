Глава МИД Кулеба не понимает, почему Запад ранее не предоставил Украине системы ПВО

Глава МИД Дмитрий Кулеба считает, что западные партнеры могли предоставить Украине системы противовоздушной обороны еще до начала вторжения россии.
Об этом Кулеба заявил в интервью «Левому берегу».
Министр ответил на вопрос о том, что США предупреждали Украину об угрозе со стороны россии.
– Эта история началась, если я не ошибаюсь, в сентябре прошлого года, когда я с Андреем Ермаком был в Вашингтоне, и на одной встрече нам начали рассказывать о перспективах. Раздалась тогда легендарная фраза – «Копайте окопы». Ну, начинайте копать, копайте окопы. Мы совершенно серьезно отнеслись к этой информации, мы проговорили между собой, и Президент получил доклад.
- Нет, ну так сори, если все знали, что будут летать ракеты, может, надо было что-то другое делать? Я очень благодарен партнерам, честно, я абсолютно хочу для записи и честно сказать, что без партнеров мы бы с вами здесь сейчас не разговаривали. Но когда идут эти эмоциональные упреки – «Мы говорили, а нас не слышали», так давайте вернемся и пошагово все это пройдем. Ну, если все знали, что в Киев будут летать, Киев будут бомбить ракетами, а можно было продать, даже не бесплатно дать, а продать нам несколько дополнительных систем ПВО? Просто тихонько. И противоракетных систем.
- О «Железном куполе» Президент когда начал говорить? Не осенью прошлого года, и даже не весной прошлого года, а еще во время первой эскалации, когда Россия только собирала первые свои учения вдоль восточной границы. Так если за месяц изо дня в день рассказывали, что ракеты полетят в Киев, можно было тихонько прислать даже за деньги большую мощную систему ПВО, даже тот самый С-300 из Словакии? Поставить, и сказать: «Пацаны, у вас там ракеты через пару месяцев улетят, так вот, чтобы поменьше ракет упало на киевские улицы, вот вам система». Объективно не было этого? – сказал Кулеба.