Кадыровцы расстреляли россиянина, отказавшегося воевать под Гостомелем – теперь его жена мстит в составе легиона «Свобода России»

Россиянка из легиона «Свобода России» призвала своих соотечественников не воевать в армии рф, а поддержать борьбу Украины против путина.

Об этом говорится в её обращении.

Легионерка с позывным «Первая» (первая женщина в «Свободе России») говорит, что в марте её мужа из 76 дивизии рф расстреляли кадыровцы под Гостомелем – он хотел уйти с поля боя и вывести сослуживцев. В мае «Первая» присоединилась к «Свободе России», чтобы отомстить за мужа.