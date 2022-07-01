Кадыровцы расстреляли россиянина, отказавшегося воевать под Гостомелем – теперь его жена мстит в составе легиона «Свобода России»

Россиянка из легиона «Свобода России» призвала своих соотечественников не воевать в армии рф, а поддержать борьбу Украины против путина.
Об этом говорится в её обращении.
Легионерка с позывным «Первая» (первая женщина в «Свободе России») говорит, что в марте её мужа из 76 дивизии рф расстреляли кадыровцы под Гостомелем – он хотел уйти с поля боя и вывести сослуживцев. В мае «Первая» присоединилась к «Свободе России», чтобы отомстить за мужа.
- Я здесь, чтобы мстить путинистам и кадыровцам за гибель своего мужа. Обращаясь к российским солдатам, хочу сказать: ребята, путин уже проиграл эту войну, и вы сами это прекрасно знаете. Невозможно выиграть войну у всего мира. Нам нужно всем вместе остановить войну и принести настоящую свободу в россию. Вас ждут дома, и вы должны вернуться победителями. А победить можно, лишь воюя за правду. Режим путина должен быть свергнут. Хватит терпеть тирана. Вступайте к нам в легион, – призвала она.