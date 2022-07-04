ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Оккупанты создали в Херсоне свое «правительство» и поставили во главе него ФСБшника

В четверг, 24 февраля, в 5 утра российская федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям.

Хронология событий 4 июля по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 5 июля.

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00:29 Оккупационные власти Херсонской области заявили о создании марионеточного «правительства», назначив его главой вице-премьера Калининградской области и бывшего сотрудника ФСБ Сергея Елисеева.

Об этом сообщает «Украинская правда».

Также еще две должности в оккупационном псевдо-правительстве получили бывшие российские чиновники.

00:15 Государственная пограничная служба Украины не фиксирует признаков формирования наступательных группировок противника на границе с Беларусью и приграничными районами Брянской и Курской областей рф.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на представителя Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко.

- Существенных изменений в обстановке и характере деятельности вооруженных сил Беларуси мы пока не отмечаем, этого также не отмечают Вооруженные силы Украины. Признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено. Подразделения Беларуси на ротационной основе продолжают выполнять задачи по прикрытию белорусско-украинского участка в рамках Брестской и Гомельской областей, - сказал Демченко.

По его словам, в приграничных районах Беларуси Госпогранслужба фиксирует выполнение инженерных работ, инженерного обустройства, а также активно фиксируется применение ими с той стороны границы средств радиоэлектронной борьбы.

Демченко отметил, что на приднестровском сегменте границы с Молдовой ситуация также не претерпела существенных изменений.