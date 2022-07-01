Восстановление Украины нужно начинать не потом, а уже сейчас, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что восстановление Украины нужно начинать уже сейчас, а не в последующие годы.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

- Украинские силы освободили от оккупантов более тысячи населенных пунктов, еженедельно добавляются новые. Сейчас, например, – на юге нашего государства. Все они подверглись масштабным разрушениям. А еще это означает потребность в колоссальных средствах на восстановление инфраструктуры, возвращение медицины и социальных услуг, восстановление нормальной экономической жизни. Одних только разрушенных домов в освобожденных районах – десятки тысяч.

- А еще нужно готовить школы, готовить университеты к новому учебному году на всей свободной территории страны и в новых условиях постоянной угрозы, в том числе ракетных ударов... Надо уже готовиться к зиме и сделать все, чтобы мы прошли эту зиму спокойно с точки зрения энергетики, несмотря на любые угрозы, которые создает ежедневно россия.