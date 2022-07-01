«Забабахаю протез и буду киборгом!»: Николаевский патрульный получил серьезное ранение

Николаевский патрульный Николай Русецкий (позывной «Молот»), который с первых дней полномасшатбного вторжения принимает участие в боевых действиях, получил серьезное ранение ноги.

Об этом Русецкий написал на своей странице в Facebook.

«Пока только чёрные полосы в жизни! Будут скоро и белые, тогда когда побегу снова вперед гнать орков, с родной земли!!! Настроение боевое, единственное что не нравится – это только время, которое теряю на лечение! Забахаю протез, и буду киборгом! Спасибо всем, кто помогает!!» – написал Русецкий.

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После вторжения россии в Донецкую и Луганскую области в 2014 году, Русецкий участвовал в боевых действиях на Донбассе в составе 79-й ОДШБр.

В первом же бою получил ранение. Но после госпиталя снова вернулся в бригаду и продолжил воевать против захватчиков. В том числе, за Донецкий аэропорт.

В декабре 2017 года вступил в ряды патрульной полиции. После широкомасштабного вторжения принимал участие в боевых действиях на территории области в составе патрульной полиции.