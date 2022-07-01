Известный украинский футболист, родившийся на Николаевщине, рассказал, как российские оккупанты помародерили у него в доме

Бывший защитник киевского «Динамо» Юрий Дмитрулин рассказал, как в его доме во время оккупации части Киевской области жили российские военные, которіе в итоге вынесли из дома коллекцию футболок известных футболистов.

Об этом он рассказал в интервью Sport Arena TV.

- Камера работала время от времени: успела подзарядиться от солнца — включилась. На записях было видно, что три человека выходят через калитку, несут торбы. Скорее всего, это были мародеры из славной российской армии, второй в мире. Было видно, что они в солдатской российской форме. В доме не осталось ни одного одеяла. Электронику не трогали. Единственное у Никиты вытащили из компьютера все внутренности, оставили только блок питания. Забрали пару медалей, которые получил на государственном уровне, - рассказал Дмитрулин.

Также, по его словам, российсие оккупанты украли футболки известных футболистов.

- Нет футболок Ривалдо, Тюрама и Воронина. На постелях — следы, куча еды, пайки... Свои шевроны оставили. За украденные футболки обидно. С Ривалдо я обменялся футболками в Барселоне, когда выиграли 4:0. Ситуация произошла для него обидная, для меня смешная. При счете 3:0 или 4:0 в нашу пользу они атаковали, не получилось: или удар заблокировали его, или подтолкнули. Он сел на поле, за голову держится. Подошел к нему, протянул руку, предлагая помощь, чтобы подняться. Он отмахнулся. Ну, отмахнулся и ок, я поулыбался. Но тем не менее после игры подошел поменяться футболками — без проблем. А через год он выиграл «Золотой мяч». Так что вдвойне обидно, что футболка это пропала, — рассказал Дмитрулин.

Как известно, Юрий Дмитрулин родился в Снигиревке Николаевской области 10 февраля 1975 года.

В «Динамо» дебютировал 18 ноября 1994 года в матче с «Прикарпатье». В еврокубках сыграл 57 матчей. За национальную сборную Украины сыграл 39 матчей и забил 1 мяч. Сейчас работает в ДЮФШ «Динамо» им. Валерия Лобановского.



