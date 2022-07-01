В ЕС избавляются от энергетической зависимости, которая тормозила решения по помощи Украине

Европейский Союз постепенно освобождается от зависимости, которая долго тормозила политические решения, несмотря на агрессивность президента рф владимира путина.

Об этом говорится в статье высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля «Как действуют санкции и когда они повлияют на Путина: статья главного дипломата ЕС».

«До конца 2022 года Евросоюз сократит импорт российской нефти на 90%. Мы также стремительно сокращаем импорт газа. Вероятно, владимир путин считал, что Европа не решится ввести санкции из-за своей энергетической зависимости от рф. Это один из тех значительных просчетов, которые допустил российский режим в ходе этого конфликта», - говорится в статье.

Боррель признал, что столь быстрый отказ от российских энергоносителей создает серьезные трудности для многих стран ЕС, а также для нескольких секторов экономики.

«Но это та цена, которую мы должны заплатить за защиту нашей демократии и международного права, и мы принимаем необходимые меры, чтобы решить эти проблемы в духе полной солидарности», - подчеркнул он.

Напомним, в Германии допускают, что россия из политических соображений может прекратить поставки газа трубопроводом «Северный поток-1». Соответственно, готовят к этому население страны.