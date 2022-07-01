На Херсонщине оккупанты назначили новое руководство – «главой правительства» поставили экс-сотрудника фсб

Сергей Елисеев Во временно оккупированной Херсонской области захватчики назначили «главу» «кабинета министров» - 51-лентнего бывшего сотрудника фсб Сергея Елисеева.

Об этом сообщили в назначенной ранее оккупантами «военно-гражданской администрации» Херсонщины.

Последнее время Елисеев занимал должность первого вице-премьера правительства Калинградской области.

Назначен на эту должность менее года назад – 17 июля 2021 года.

В Калининграде Елисеев работал с 2016 года. До этого являлся главным федеральным инспектором по Калининградской области аппарата полномочного представителя президента российской федерации в Северо-Западном федеральном округе.

С 1993-го по 2005 год Елисеев работал в федеральной службе безопасности.

Елисеев родился 5 мая 1971 года в городе Ставрополь. Высшее образование получил в Калмыкском государственном университете, также является выпускником Академии федеральной службы безопасности.

«Заместителем главы правительства Херсонской области по внутренней политике» назначен кандидат исторических наук Владимир Беспалов, ранее он занимал должность первого заместителя министра по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области.

«Министерством образования и науки» в самопровозглашенном «правительстве» будет руководить Михаил Родиков, который занесен в базу «Миротворец», созданный советником МВД Украины Антоном Геращенко в 2014 году для учета «преступлений против национальной безопасности Украины».

Родиков приедет из Московской области, где работал заместителем главы Администрации городского округа Кашира. После аннексии Крыма с 2015 по 2018 годы Родиков занимался образовательной системой Севастополя и «адаптировал ее под российские реалии».

«Заместителем председателя правительства» Херсонской области по вопросам сельского хозяйства стал нардеп-предатель Алексей Ковалев, который недавно стал жертвой покушения.

Владимир Беспалов Михаил Родиков Алексей Ковалев

Назначенный ранее «глава» ВГА Херсонской области, предатель Владимир Сальдо, заявил, что «это не временная, не военная, не какая-то промежуточная администрация, а полноценный орган власти».

Напомним, как СБУ заочно сообщила о подозрении коллаборанту экс-мэру Херсона Сальдо, которого оккупанты «назначили» «главой областной администрации».