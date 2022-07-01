В Генштабе напомнили, что выезд военнообязанных и резервистов за пределы места жительства должен согласовываться с военкомом

Лица призывного возраста, военнообязанные и резервисты могут выезжать за пределы места жительства только с разрешения территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Об этом говорится в заявлении Генерального штаба ВСУ.

В Генштабе напомнили, с 1992 года действует норма Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе», которая предусматривает, что в военное время запрещается выезд призывников, военнообязанных и резервистов с места жительства без разрешения руководителя соответствующего территориального центра комплектования и социальной поддержки.

«В целях упорядочения учета перемещенных лиц Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины разработан Порядок предоставления разрешения гражданам Украины, состоящим на военном учете в ТЦК и СП, на выезд за пределы места жительства (места пребывания) с момента объявления мобилизации и в военное время. Разрешение выдается от 30 суток до года в зависимости от категории субъекта. Рассматривается дополнительное нормирование вопросов перемещения лиц, систематически пересекающих административные границы в связи со служебной или личной необходимостью», – говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ просят с пониманием относиться к регуляторным мерам, продиктованным законами Украины, условиями военного положения и ведения войны.