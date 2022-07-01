Оккупанты во время отступления заминировали искалеченную собаку – ее спасли украинские саперы

Оккупанты, отступая, заминировали искалеченную собаку и бросили в яму с мусором. Ее спасли украинские саперы.

Об этом сообщила Оперативная группировка войск «Каховка».

«Это Лис – его нашли в яме с мусором, местные хотели сразу спасти четырехлапого друга, но им посчастливилось вовремя заметить, что собачка заминирована. От смерти Лиса спасло только то, что он не мог ходить. Не известно сколько времени эта собачка пролежала в ожидании помощи, но усилиями украинских саперов, животное было разминировано и передано в Зоопатруль», - говорится в сообщении.