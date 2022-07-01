Суд арестовал активы дистрибьютора алкоголя и банка российского олигарха на ₴2 миллиарда за финансирование войны против Украины

Рустам Тарико Арестовано движимое и недвижимое имущество и корпоративные права компании-дистрибьютора алкогольных напитков и одного из коммерческих банков, конечным бенефициаром которых является гражданин страны-агрессора. Установлено, что часть прибыли этих предприятий шла на подготовку и ведение войны против Украины, а также на финансирование мер рф, направленных на ослабление нашего государства.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины и в Офисе Генерального прокурора.

В целом ориентировочная стоимость арестованного судом имущества обоих юрлиц составляет почти 880 миллионов гривен, а корпоративных прав – более 1,2 миллиарда.

Если говорить о компании-дистрибьюторе, то это: корпоративные права в размере 100% уставного капитала в размере почти 125 миллионов гривен; девять легковых автомобилей на общую сумму более трех миллионов гриве; 282 950 бутылок алкогольной продукции на общую сумму более 24, 5 миллиона гривен; пять счетов, открытых в банках.

Арестованное имущество коммерческого банка: 100% акций общей стоимостью более одного миллиарда гривен; здание в центре Киева общей площадью более трех тысяч квадратных метров ориентировочной стоимостью около 850 миллионов; пять транспортных средств на общую сумму около 1,5 миллиона гривен.

СБУ продолжает исследовать все обстоятельства деятельности этих предприятий в рамках уголовного производства, начатого по части 1 статьи 113 («Диверсия») и части 1 статьи 437 («Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны») Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются комплексные меры по изъятию заблокированных активов в пользу нашего государства.

В ОГП напомнили, что ранее в рамках расследования этого уголовного производства по ходатайству прокуроров арестовано имущество российских холдинговых компаний на 4,5 миллиарда гривен.

Отметим, что в ведомствах не называют фирмы, но судя по фото банковского здания речь идет о банке «Форвард», принадлежащего российскому бизнесмену Рустаму Тарико. Тарико также является бенефициаром дистрибьютора алкоголя ООО «Руст Украина».

Рустам Тарико – российский олигарх, который владеет холдингом «Русский Стандарт» (крупный производитель водки ООО «Русский Стандарт Водка», АО «Банк Русский Стандарт», АО «Русский Стандарт Страхование» и др.).

В 2016 году состояние Тарико оценивалось в 0,5 миллиарда долларов – тогда он занимал 168 место в рейтинге самых богатых россиян.

Разоблачение проводили сотрудники Департамента кибербезопасности СБУ, а расследование осуществляют следователи СБУ в АР Крым при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.