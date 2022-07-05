Генпрокурор рассказала о количестве арестованных в Украине активов российских олигархов, в том числе и о заводе Дерипаски в Николаеве

В Украине арестованы десятки миллиардов гривен активов компаний, которые связаны с государством-агрессором.

Об этом рассказала Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

«Мы в войне. Настоящей. Не гибридной или какой-то «комбинированной» – кровавой войне. Мы сражаемся против тех, кто исторически и традиционно зарабатывал, в том числе, и в Украине. Я говорю о гражданах рф и рб. Владения граждан рф и рб исчисляются, естественно, десятками (если не сотнями) миллиардов гривен. Наша задача – выявить, увидеть связи, не допустить замену собственников, арестовать, сделать так, чтобы имущество или денежные средства были переданы под контроль государства Украины. Хочу представить предварительный отчет о проделанной работе. По состоянию на данную минуту, ориентировочная стоимость активов, которые уже успели оценить, арестованных в рамках уголовных производств силами органов правопорядка Украины, составляет не менее 33 миллиардов гривен», – сообщила Венедиктова.

В частности сумели арестовать в судебном порядке 469 миллиона гривен на счетах и ​​ценные бумаги стоимостью около 12 миллиардов гривен компании их орбиты Михаила Фридмана. Ценные бумаги фигуранты пытались спрятать. За неудачную операцию при попытке переоформить бумаги три гражданина Кипра были уведомлены о подозрении органами следствия Украины.

Сообщено о подозрении в уклонении от уплаты налогов руководителю ООО «Демуринский горно-обогатительный комбинат», подконтрольному российскому бизнесмену Михаилу Шелкову. Шелков – член Совета директоров корпорации российского оборонного комплекса. Демуринский ГОК не уплатил налоги при экспорте титанового сырья на предприятия рф и рб с целью производства оружия и товаров военного назначения для их дальнейшего использования, в том числе во время вооруженной агрессии рф в Украине. Арестовано производственный участок и другое недвижимое имущество комбината, 16 транспортных средств, 14 миллионов гривен на банковских счетах предприятия, корпоративные права общества и две квартиры подозреваемого.

В производстве по факту финансирования действий, совершенных с целью изменения границ территории Украины, в Днепре арестован производственный комплекс, помещение, склад, корпоративные права и банковские счета ООО «ВСМПО Титан Украина». Это дочернее предприятие «Корпорации ВСМПО-АВИСМА», основателем которой является правительство рф и к которому имеет отношение тот же Михаил Шелков. Общество занималось производством высокотехнологичной продукции для оборонно-промышленного комплекса россии, в частности, для авиации и ракетостроения.

Среди арестованных за четыре месяца войны активов также корпоративные права на 1,5 миллиарда гривен ООО «Николаевский глиноземный завод», связанного с российским бизнесменом Олегом Дерипаской. Корпоративные права на сумму 437,4 миллиона гривен ООО «АЭРОК», входящее в группу российских бизнесменов Молчанова и Нестерова.

Также под арестом движимое и недвижимое имущество АО «Кировоградское рудоуправление», относящееся к российским бизнесменам Кабаргину и Соловьеву.

В уголовном производстве по факту планирования и ведения агрессивной войны рф против Украины установлены, в том числе скрытые в оффшорных юрисдикциях, активы российских корпораций, которые могли использоваться в подрывной деятельности против страны. По ходатайству прокуроров судом наложен арест на корпоративные права девяти украинских предприятий, принадлежащих российским холдинговым компаниям «Ростех», «Татнефть», «РусАл» и «Группа ГМС», а также на 70 объектов недвижимого имущества, включая имущественные комплексы и земельные участки общей стоимостью более 4,5 миллиарда гривен.

Также по результатам расследований арестовано имущество ряда белорусских предприятий. За уклонение от уплаты таможенных платежей и легализацию имущества получил подозрение директор общества «Август Украина», экспортировавшего продукцию из республики беларусь, а судом наложен арест на его товары – средства защиты растений на сумму более 62 миллиона.

Имущество аффилированных с «российским бизнесом» некоторых украинских олигархов в ходе расследования уголовных производств по причинению вреда интересам государства тоже арестовано и передано в АРМА.

По ходатайству прокурора определением суда 26 «облгазов», связанных с Дмитрием Фирташем, передано в АРМА для осуществления мер по управлению ими. Расследуется факт выявленных нарушений при предоставлении государственного имущества – газораспределительных систем в их эксплуатацию, что привело к недополучению бюджетом поступлений на сумму свыше 1,5 миллиарда гривен.

А в уголовном производстве по противоправным действиям ООО «Инвестиционная компания «Спорт-Тур», с помощью которого супруги Медведчуки вывели из государственной собственности земельные участки для строительства коттеджа, арестованы 413 объектов. Среди них 122 гектара земли, самолет и вертолет, два электрокара, два квадроцикла, два имущественных комплекса, одно нежилое помещение, три квартиры, один жилой дом, 302 картины, 91 позиция драгоценностей. Рыночная стоимость этого имущества устанавливается.

«Результат наших процессуальных усилий с начала полномасштабного вторжения рф – ориентировочная стоимость только оцененного арестованного имущества бизнеса, связанного со страной-агрессором и страной-пособником войны – почти 33 млрд грн. Активы на треть этой суммы уже переданы в управление АРМА», – отметила Генпрокурор.

Еще устанавливается точная стоимость арестованных нами корпоративных прав предприятий, 13 самолетов, вертолета, 10 судов, почти 19 тыс. железнодорожных вагонов, 26 «облгазов», более 200 автозаправочных комплексов, 11 нефтебаз, сотни единиц транспортных средств и земельных участков и зданий, других активов и имущества.