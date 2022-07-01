Советница Залужного заявила, что военнообязанные мужчины могут передвигаться по Украине без получения соответствующих разрешений

Военнообязанные мужчины могут передвигаться по Украине без получения соответствующих разрешений. Однако при смене места своего проживания они должны обратиться в соответствующие органы.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала координатор движения адвокатов Вооруженных сил Украины, советник Главнокомандующего ВСУ Евгения Рябека.

Она объясняет, что в сообщении Генерального штаба говорится исключительно об упорядочении учета лиц, изменяющих само место жительства, место регистрации.

- То есть это происходит по тем законам, которые у нас уже давно были приняты, - утверждает Рябека.

Таким образом, лицо, меняющее место жительства, должно было обратиться – в то время – в военкомат, а сегодня – в центр военного комплектования – сняться с учета и поехать стать на учет в новом месте, не являющемся новым правилом.

– Возможно, опубликованный документ немного непонятно выписан. Но, действительно, цель такова – чтобы упорядочить этот учет, чтобы наши центры комплектования имели определенный порядок. То есть, это больше внутренний документ, но сообщество толкует его так, как кто понял, - предполагает Рябека.

То есть речь не идет о том, что для выезда из города, из области, из села в село или из района в район нужно брать разрешение. Нет. Речь идет о том, когда лицо меняет место жительства или место регистрации.

- Сегодня еще будут проходить определенные совещания, чтобы юридически упорядочить этот документ и внести поправки для того, чтобы он был правильнее. Никто не желает остановить экономику, бизнес. То есть такой цели не ставилось, - подытожила координатор движения адвокатов ВСУ.

Как известно, в инфопространстве начала распространяться информация о том, что военнообязанным запрещен выезд из города проживания без разрешения военкомата. При этом первым, кто опубликовал эту информацию, стала Запорожская ОВА. Уже сегодня Генштаб обратился к гражданам с разъяснением , что якобы во время военного положения такие ограничения возможны.

Позже тему прокомментировал и Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный , но и он не добавил понимания ситуации.