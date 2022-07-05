За месяц Украина вернула 44 ребенка, которых захватчики незаконно вывезли на оккупированные территории и в рф

В прошлом месяце при содействии Минреинтеграции было возвращено 44 ребенка, которых оккупанты незаконно вывезли на временно оккупированные территории Украины и в рф.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Большинство из возвращенных – дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки.

Сейчас Минреинтеграции разработало специальный алгоритм – как следует вести себя, если стало известно о незаконном перемещении ребенка-сироты на ВОТ или в рф.

Также отмечается, что правительство разрабатывает изменения механизма усыновления детей во время военного положения. Это поможет маленьким украинцам, потерявшим родителей, найти новую семью и чувствовать защиту и заботу.

Напомним, что в Украине расследуют более тысячи военных преступлений оккупантов в отношении детей.